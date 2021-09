Berlijners stemmen voor onteigenen bezit vastgoedmaffia

Berlijners hebben tijdens een referendum ingestemd met een voorstel om ongeveer 240.000 woningen die momenteel eigendom zijn van commerciële “mega-verhuurders” (particuliere vastgoedbedrijven/ontwikkelaars) te onteigenen. De woningen moeten gebruikt worden voor sociale huisvesting. 56,4% van de deelnemers aan het referendum stemde vóór, 39% stemde tegen.

Het referendum was een initiatief van de organisatie Deutsche Wohnen und Co enteignen. Woordvoerder Rouzbeh Taheri wond er gisteren geen doekjes om: “wij willen de speculanten en de vastgoedhaaien uit deze stad verdrijven”.

Doel van het project is het onder gemeenschapsbeheer brengen (socialiseren) van het bezit van ruim 3000 grote huurbazen in Berlijn. In totaal gaat het om 240.000 woningen. De huidige eigenaars worden schadeloos gesteld.

De huren in Berlijn zijn sinds 2009 verdubbeld. Traditionele arbeiderswijken worden om zeep geholpen doordat de oude bewoners de huur niet meer kunnen betalen en zich gedwongen zien plaats te maken voor mensen met een hoog inkomen.

Het referendum is niet bindend, maar de Berlijnse senaat is nu wél gedwongen zich uit te spreken over het voorstel. SPD, CDU, AfD en FDP zijn tégen, Die Linke zijn vóór en de Groenen durven zich niet uit te spreken zien het als een laatste redmiddel.

Uitgelichte afbeelding; das Rote Raathaus in Berlijn – By Olbertz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3431921