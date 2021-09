Neonazi’s vormen ‘beschermend cordon’ rond veganistisch wappierestaurant in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft de sloten vervangen van het veganistische wappierestaurant Waku Waku in Utrecht omdat de eigenares bij bezoekers de CoronaCheck-app niet wil controleren. Goed werk van de gemeente!

Extreemrechtse relschoppers hebben een ‘beschermend cordon’ gevormd rond het restaurant, maar dat mocht dus niet baten. Uiteraard zijn de gebruikelijke verdachten uit de nazihoek aanwezig:

Extreem rechts is er weer als de kippen bij in Utrecht. Met o.a. Etienne van Basten (NVU/Germaanse Jeugd Nederland), Marjon Wijenberg, Marco Buis, Bianca van den Berg. #WakuWaku #coronapas pic.twitter.com/Ull0B20XTy — Hans de Vreij (@hdevreij) September 28, 2021

Pikant detail: de eigenares is lijstduwer voor de Partij voor de Dieren. Reden voor Esther Ouwehand haar solidariteit te betuigen:

Zo’n bericht. Hele politiemacht afgestuurd op een restaurant dat nieuwe pandemieën helpt voorkomen. Omdat ze niet meewerken aan disproportionele symptoombestrijding van de huidige pandemie in vorm vd coronapas. Politiek van de valse prioriteiten#wakuwaku https://t.co/5gTkc83PIg — Esther Ouwehand (@estherouwehand) September 28, 2021

Jammer, want Ouwehand zegt regelmatig heel verstandige dingen.

Dat kunnen we niet zeggen van eigenares Naphassa Parinussa, die we duidelijk moeten rangschikken in de categorie Totaalwappies:

Het wordt echt tijd dat een op zich best sympathieke partij als de PvdD zich ontdoet van malloten wier restaurant op een hoge trillingsfrequentie vibreert, want als het zó moet kunnen we die club maar beter naar de shredder verwijzen.

