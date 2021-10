Haathoaxer Alex Jones veroordeeld tot betaling schadevergoeding aan nabestaanden Sandy Hook schietpartij

Oppercomplotgek Alex Jones is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van de Sandy Hook schietpartij.

Op 14 december 2012 schoot Adam Lanza op de basisschool in Sandy Hook, Connecticut 20 kinderen en 6 leerkrachten dood, waarna hij zichzelf een kogel door het hoofd joeg.

Volgens Jones was de schietpartij nep. Ze zou in scène zijn gezet om het Tweede Amendement op de Amerikaanse Grondwet – het recht om wapens te dragen – af te kunnen schaffen. De ouders van de vermoorde kinderen zouden acteurs zijn geweest.

Jones beschikt met de website Infowars over een groot bereik en zijn kwaadaardige gebazel leidde ertoe dat diverse ouders door aanhangers van de oppergek lastig gevallen en zelfs bedreigd werden.

In 2018 was een aantal ouders het beu en werd Jones door hen voor de rechter gesleept. Jones gaf toe dat hij uit zijn nek had zitten kletsen, maar hij weet dat – i kid you not – aan een psychose die hij had opgelopen door het zien van al het door de mainstream media verspreide nepnieuws.

Inmiddels heeft Jones zes advocaten versleten en is de rechter zijn vertragingstactiek meer dan beu. Omdat hij weigert cruciale gegevens ter beschikking te stellen aan de rechtbank, heeft hij nu twee van de tegen hem aangespannen civiele zaken door verzuim verloren.

Een jury moet nu vaststellen hoe hoog de schadevergoeding die Jones moet betalen gaat zijn. In principe zou hij de volle mep (het volledige geëiste bedrag) moeten dokken. Het zou dan om tonnen en uiteindelijk misschien zelfs om miljoenen kunnen gaan. In dat laatste geval gaat Jones waarschijnlijk failliet.

Bron: CNN

