Handlanger van Baudet opgepakt wegens opruiing

De extreemrechtse ophitser Michel Reijinga is gisteren opgepakt op verdenking van opruiing. Reijinga is – naast een failliete feestondernemer – leider van Nederland in Verzet, een fascistische actiegroep die naar eigen zeggen naar ‘totale chaos’ streeft.

Michel Reijinga, bewonderaar van @thierrybaudet en fan van jodensterren “Ik ga het liefst voor totale chaos.” #fvd pic.twitter.com/7r2use7A9v — dr. Marina (@mmeeuw) September 10, 2021

Op de Facebook-pagina van Nederland in Verzet wemelt het van de racistische en antisemitische propaganda, het zal dan ook niemand verbazen dat Reijinga prima door één deur kan met Thierry Baudet. Hier zien we hem samen met de nazileider op een kar in Amsterdam (kaalkop rechts van Baudet).

In dit filmpje laat Tweede Kamerlid Baudet zich rondrijden op een kar met zingende corona-activisten (met shirts met Jodensterren), terwijl hij beweert dat vaccins niet werken en het over een dictatuur heeft.



Reactie van een 'liefdevolle' demonstrant:

"Kill illuminati!"



. pic.twitter.com/g4dK96jEAe — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) September 6, 2021

