Brekend! Voorpost voortaan geweerd van wappiebetogingen!

Als we de bekende Deventer rapper Bouke van der Vrugt – alias Convex Kafka – mogen geloven zijn de neonazi’s van Voorpost voortaan niet meer welkom op betogingen tegen de (niet-bestaande) coronamaatregelen van het kabinet Rutte.

Niet iedereen is meteen geneigd Bouke op zijn woord te geloven, maar wij zijn minder cynisch. We zijn ervan overtuigd dat Bouke de neonazi’s voortaan hoogstpersoonlijk aan zal spreken op hun aanwezigheid en hen indien nodig hardhandig uit de stoet zal verwijderen. Wordt vervolgd!

