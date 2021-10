Amsterdamse activist aangehouden wegens dragen anti-PVV sticker

Een galg, prinsenvlaggen en door de straat marcherende nazi’s zijn ok, maar je moet in Amsterdam geen kritiek leveren op de PVV, want dan is de wereld te klein.

Voorlopig is Nederland nog geen Wit-Rusland, al schijnt dat bij deze motormuis niet bekend te zijn. Tijd voor Femke Halsema en de korpsleiding deze Bromsnor-kloon te promoveren naar een interessante functie op de Postkamer. Op straat is hij duidelijk niet los vertrouwd.

Oh, hier zijn wij trouwens ook heel benieuwd naar. Graag een antwoord, als Femke en de korpsleiding zich even los kunnen rukken van het faciliteren van nazi-demo’s:

Iemand moet de interne instructies over Frank van de Amsterdamse wouten te pakken zien te krijgen.

Dit kan niet ongecoördineerd zijn. — Rob van Kan🔻 (@EdgeOfEurope) October 4, 2021

