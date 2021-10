SP opent jacht op socialisten

Hilarisch, als het niet zo treurig zou zijn: binnen de SP is de jacht op communisten nu officieel geopend. Leden van de SP die ook lid zijn de voormalige jongerenafdeling Rood en het Marxistisch Platform zullen moeten kiezen van welke club ze lid willen zijn.

De SP wil graag regeren en communisten zijn dús ongewenst. In oktober vorig opende de partij de jacht op deze ongewenste elementen, en op de partijraad van 25 september jl. werden zowel Rood als het Marxistisch Forum bestempeld tot politieke partijen. Van het Marxistisch Forum kun je voor zover mij bekend niet eens lid worden, maar door dergelijke details laat de partijtop zich niet tegenhouden. Nog even los van de vraag waarom je in godsnaam niet tevens lid zou mogen zijn van een andere partij. Bij Groen Links en BIJ1 – de concurrenten op de linkervleugel – is dat geen enkel probleem, maar bij de SP is het my way or the highway.

De slachtoffers zijn niet van plan met de pootjes omhoog op de rug te gaan liggen, waarvoor hulde. Het programma dat de partijtop in het verkeerde keelgat schoot vind je hier.

