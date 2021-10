Baudet maakt datum Great Reset bekend!

Afgelopen nacht ging The Great Reset nog even niet door, maar we hebben een nieuwe datum, met dank aan Thierry Baudet. Volgende week vrijdag gaat het dan eindelijk gebeuren: De Elites (je weet wel) grijpen de macht, iedereen die gevaccineerd is gaat eraan en de ongevaccineerden worden bijeengedreven in concentratiekampen. Spannend, spannend, spannend!

Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat ook de reptilians erbij betrokken zijn:

Goed dat Baudet helderheid verschaft, want onder de Dappere Verzetsstrijders Die Voor Onze Rechten Opkomen heerste tijdens de blackout van Facebook enige verwarring:

Met dank aan Oma Willie voor de onderste screenshots. Volg Oma ook op Twitter: @wappiehoekje

