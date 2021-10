Nibud: kabinet moet ingrijpen om financiële ramp voor mensen met een laag inkomen te vermijden

Voor mensen met een laag inkomen dreigt als gevolg van de torenhoge gasprijs een financiële ramp. Volgens voorzitter Arjan Vliegenthart van het NIBUD wordt de gemiddelde energierekening 900 euro hoger. Zeker een half miljoen huishoudens komt daardoor in grote problemen.

wnlvandaag: Als het kabinet niet ingrijpt wordt de gemiddelde energierekening 900 euro hoger, waarschuwt @Nibud.



"Meer dan een half miljoen huishoudens komt in de problemen”, zegt directeur Arjan Vliegenthart. #WNL pic.twitter.com/gWWLlTEqKY — Nibud (@Nibud) October 7, 2021

Vliegenthart pleit ervoor de accijnzen op energie – in elk geval tijdelijk – te verlagen. Een aanzienlijk deel van de energierekening bestaat uit overheidsheffingen. Consumenten betalen niet alleen energiebelasting, maar óók nog eens 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ja, je leest het goed: over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend.

Op de langere termijn zou er ook iets gedaan moeten worden aan de inkomensproblemen van mensen: “vandaag is het de energierekening, morgen is het wellicht een andere rekening”. (Nul kans op uiteraard, met de VVD in de regering).

