Zeker 20 doden bij aanslag op moskee in Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in Kunduz zijn vanmiddag tenminste 20 mensen gedood. Zeker 90 mensen raakten gewond. Het aantal doden zal vermoedelijk nog flink oplopen.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar ze is ongetwijfeld het werk van IS-K, het Afghaanse filiaal van ISIS. ISIS beschouwt sjiieten als afvalligen die per definitie een legitiem doelwit zijn.

Bijkomend doel – of misschien wel het voornaamste doel – is het in verlegenheid brengen van de Taliban. Veel Afghanen hebben de machtsovername van de Taliban gelaten geaccepteerd, in de hoop dat er in elk geval een einde zou komen aan de schier oneindige reeks aanslagen in het land. Als de Taliban er niet in slagen de veiligheidssituatie te verbeteren, zou het weleens snel afgelopen kunnen zijn met de steun voor de nieuwe machthebbers van Afghanistan.

De Taliban realiseren zich dat natuurlijk ook wel. De afgelopen weken zijn tientallen leden van IS-K gearresteerd. Volgens de geruchtenmachine zouden de Taliban ook een aantal IS-activisten standrechtelijk hebben geëxecuteerd.

