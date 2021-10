Wilders wil Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering

Opperracist Geert Wilders wil een Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD) oprichten. Het nieuwe ministerie moet zich richten op het deporteren van iedereen dien niet blond of geblondeerd is terugdringen van de islamitische ideologie in Nederland.

Een nieuw Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD).



Minder immigratie, meer remigratie en het terugdringen van de islamitische ideologie in Nederland.



Hiervoor heb ik de #PVV opgericht.

Voor het verdedigen van onze cultuur, onze vrijheid en ons land. pic.twitter.com/0thvcfQcLp — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 11, 2021

Dat ministerie gaat er niet komen (weet Wilders ook wel), maar het houdt het extreemrechtse plebs in een staat van schuimbekkende razernij. En dáár gaat het natuurlijk om.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212