Antivaxxers en fascisten bestormen vakbondsgebouw in Rome

Antivaxxers en fascistische activisten hebben zaterdag het gebouw van de vakbond CGIL in Rome bestormd en een tijdje bezet gehouden. Twaalf mensen, waaronder Giuliano Castellino, de leider van de extreemrechtse partij Forza Nuova, zijn gearresteerd.

Zo’n 10.000 asociale malloten mensen gingen afgelopen zaterdag in Rome de straat op om te protesteren tegen de uitbreiding van de coronapas. Met ingang van komende vrijdag moeten arbeiders hun “Groene Pas” tonen wanneer ze naar hun werk gaan. Werknemers die weigeren zich te laten vaccineren kunnen worden geschorst zónder doorbetaling van hun loon. Vaccinatie is in Italië gratis, dus er is echt geen enkele reden je niet te laten vaccineren (tenzij je een asociale kloothommel bent, natuurlijk). Tot grote woede van antivaxxers is de Cgil onlangs akkoord gegaan met die – volledig terechte – maatregel.

Opgehitst door Castellino en naar verluid enkele andere fascistische leiders probeerden de betogers de deuren van het vakbondsgebouw in te beuken. Toen dat dat niet lukte sloegen ze de ramen in en klommen naar binnen.

Vanaf het vakbondsgebouw trokken de betogers naar de ambtswoning van premier Draghi, waar ze werden opgewacht door een flinke politiemacht. Bij de daaropvolgende massale knokpartij raakten 38 agenten gewond.

In de nacht van zaterdag op zondag viel een groep antivaxxers een ziekenhuis in Rome binnen, waar één van de gewond geraakte demonstranten werd behandeld. Het verplegend personeel moest zichzelf barricaderen om buiten de klauwen van de schuimbekkende meute te blijven. Een verpleegster raakte gewond toen ze met een fles op haar hoofd werd geslagen.

Diverse politici, waaronder oud-premier Giuseppe Conte, riepen op fascistische partijen als Forza Nuova te verbieden. Emanuele Fiano, parlementariër voor de sociaal-democratische Partito Democratico, heeft aangekondigd vandaag een motie in te zullen dienen om Forza Nuova en andere neofascistische bewegingen te ontbinden.

