Baudet: “mijn kiezers zijn te stom voor een stemtest”

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe heeft Tjerrie gelijk. Bijvoorbeeld tijdens dit gesprek met de (nogal dubieuze) crypto-goeroe Richard Heart. Heart wil een stemtest invoeren, want de meeste mensen zijn te stom en te slecht opgeleid om verantwoorde keuzes te maken. Baudet: “Als we zo’n test zouden ontwerpen in Nederland, zouden we mijn kiezers hoogstwaarschijnlijk uitsluiten”.

Opmerkelijk! Baudet goudeerlijk tijdens gesprek met controversiele crypto-guru @RichardHeartWin die #stemtest wil invoeren omdat veel kiezers te stom zijn om de juiste leiders te kiezen. Antwoord van @thierrybaudet “Als we dat doen ben ik al mijn kiezers kwijt!” #forumcoin #fvd pic.twitter.com/KkfWDpcqPI — dr. Marina (@mmeeuw) October 9, 2021

Baudet is niet principieel tegen zo’n test, maar dan wil hij hem zélf ontwerpen, zodat laagopgeleide mensen (zijn kiezers) niet uitgesloten worden.

Het hele gesprek is hier te zien, de passage over kiesrecht vanaf 26.07.

