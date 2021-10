Haagse politie pakt opnieuw journalist op + Update

De Haagse politie heeft vanochtend AD-verslaggever Hans Nijenhuis gearresteerd. Nijenhuis zat in een bus met millieu-activisten van Extinction Rebellion om verslag te doen van een actie in De Haag. Alle inzittenden werden gearresteerd.

De politie zegt dat zich onder de arrestanten twee mensen bevinden die zich uitgeven voor journalist. Zodra hun identiteit bevestigd is, zullen ze worden vrijgelaten. Blijkbaar neemt die bevestiging nogal wat tijd in beslag, want voor zover bekend zit Nijenhuis nog steeds vast.

Afgelopen maandag werd VK-verslaggever Mac van Dinther opgepakt tijdens een actie van Extinction Rebellion. Toen Van Dinther dichtbij enkele arrestanten probeerde te komen, sommeerde de politie hem afstand te nemen. Van Dinther bestempelde dat als “kinderachtig” en werd onmiddellijk met harde hand afgevoerd. Het OM gaat hem mogelijk vervolgen omdat hij de agenten beledigd zou hebben. We kid you not.

Helaas is de voorgenomen blokkade-actie mislukt. De politie vermoedde dat de actievoerders een snelweg wilden blokkeren, en heeft de hele handel dus maar preventief opgepakt. Opmerkelijk trouwens dat de fascistische trekkerterroristen van FDF ongehinderd hun gang kunnen gaan, maar dat milieu-activisten zonder pardon worden opgepakt en afgevoerd:

Maar ze worden wél constant gearresteerd. In tegenstelling tot de antivaxdwaalgeesten en trekkerterroristen. Verbijsterend dat we hiertegen niet harder in verzet komen. https://t.co/ADRpmrsEuW — Veerle Slegers (@veerleslegers) October 13, 2021

Bron: AD

Update: beide journalisten zijn inmiddels vrijgelaten. De overige arrestanten zitten nog vast:

Op het politiebureau hebben wij vastgesteld dat het inderdaad gaat om twee journalisten. Zij zijn inmiddels heengezonden. De overige personen blijven nog op het bureau voor verder onderzoek. #XRHerfstrebellie2021 https://t.co/03Futotp86 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 13, 2021

Uitgelichte afbeelding: By USDA photo by Bob Nichols – https://www.usda.gov/media/blog/2014/02/11/southern-plains-climate-hub-seeks-address-three-huge-problems, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89060994