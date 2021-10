FVD richt paramilitaire eenheid op

De paramilitaire eenheid van het Forum voor Democratie is begonnen met trainingen. En nee: dit is geen flauwe grap.

Training voor paramilitaire eenheid #fvd begint. Nieuwe #JFVD voorzitter Iem al Biyati (in legerkleding op middelste foto) inspecteert de rekruten. #fvdleger pic.twitter.com/sQEalSPz87 — dr. Marina (@mmeeuw) October 13, 2021

Inmiddels heeft de Führer laten weten dat het toppie is:

Het is in Nederland al sinds 1936 verboden weerkorpsen op te richten, maar ik durf er wat onder te verwedden dat niemand enige actie gaat ondernemen tegen deze moderne variant van SA en WA.

Op Twitter wordt heel wat afgelachen om de capriolen van de Baudetjugend, maar ik ben bang dat het lachen ons nog eens zal vergaan. Twee jaar geleden leek het politieke einde van Baudet nabij, maar inmiddels marcheren de fascisten met duizenden over straat, zonder dat links bereid of in staat is daar iets tegenover te stellen. Lachen lijkt mij niet de juiste reactie op geüniformeerde extreemrechtse knokploegen die zich opmaken politieke tegenstanders te lijf te gaan.

Uitgelichte afbeelding: WA-parade in Utrecht, waarschijnlijk in 1934 – Door Fotodienst der N.S.B. – Dit mediabestand maakt onderdeel uit van de collectie die is samengesteld door het Netwerk Oorlogsbronnen (externe site), waarvan een deel beschikbaar is gemaakt via Wikimedia Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69441991