Britse Conservatieve politicus neergestoken + Updates

De conservatieve Britse parlementariër David Amess is vanmiddag tijdens een bezoek aan zijn kiesdistrict neergestoken. De dader is aangehouden. Arness is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Amess werd tijdens een bezoek aan een Methodistische kerk in Leigh-on-Sea, Essex, meerdere malen in de rug gestoken. Hij werd ter plaatste behandeld door ambulancepersoneel. Over de motieven van de dader is nog niets bekend.

Amess is de langstzittende Britse parlementariër, hij vertegenwoordigt het kiesdistrict West-Essex al sinds 1983 in het Lagerhuis. Een officiële functie heeft hij overigens nooit bekleed. Amess is een klassieke backbencher die bekend staat als een voorvechter van dierenrechten. Hij behoort tot de rechtervleugel van de Tories. Amess voerde campagne voor Brexit en staat bekend als een bondgenoot van Nigel Farage.

Het is niet de eerste keer dat een Lagerhuislid doelwit is van een aanslag. In 2016 werd Labour-parlementariër Jo Cox vermoord door een extreemrechtse terrorist.

Update en correctie: Amess is niet naar het ziekenhuis gebracht, maar wordt nog steeds ter plaatse behandeld. Geen goed teken.

Update 16:05: de politie heeft zojuist bekend gemaakt dat Amess is overleden

Uitgelichte afbeelding: By DAVID HOLT from London, England – London December 4 2018 (15) Leave Means Leave’s ‘Save Brexit’ Bus at Parliament, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74970848