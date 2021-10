Baudet: “Aids bestaat niet voor blanke hetero’s”

Nieuws van het Oostfront! Volgens Thierry Baudet bestaat Aids niet voor blanke hetero’s. Aids is een complot van Big Pharma om condooms te slijten aan viriele mannen als Baudet, die daardoor al decennia in een “seksuele lockdown” leven. Het klopt natuurlijk van geen kant, maar dat zal Baudet een zorg zijn. Alles om het homofobe naziplebs op te hitsen en wanneer feiten je in de weg staan is dat jammer voor de feiten.

Uitgelichte afbeelding: Aids-kliniek in India – By John Hill – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18249713