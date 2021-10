Te weinig witte baby’s: FVD lanceert fokprogramma

Baudet’s FVD lanceert een fokprogramma voor de productie van witte baby’s. ‘We’ (boreale types, blond haar, blauwe ogen) dreigen het namelijk af te leggen tegen de stortvloed aan geïmporteerde buitenlanders met een andere cultuur verkeerde huidskleur. De jongerenclub van FVD heeft daarom bedacht dat FVD’ers meer kinderen moeten produceren. Tijd voor een FVD babyboom!

Als het aan JFVD ligt gaan FVD-vrouwen voortaan minimaal 15 kinderen werpen. Als nou ook PVV’ers en SGP’ers even meedoen, dan gaat het rechtse kindertal in de miljoenen lopen!

Het is onduidelijk of FVD-vrouwen zich kunnen vinden in dit plannetje. Vermoedelijk kijken de meeste vrouwen niet verlangend uit naar een jaarlijkse zwangerschap.

Nieuw is het natuurlijk niet. Zoals wel vaker laat FVD zich inspireren door het Derde Rijk. Dat zette ooit een fokprogramma op om het geboortecijfer van het Arische ras wat op te krikken. Al te succesvol was dat programma overigens niet. Het geboortecijfer ging wel iets omhoog, maar bij lange na niet voldoende. Om de quota te halen zag de SS zich uiteindelijk genoodzaakt kinderen met een ‘Arisch uiterlijk’ te roven.

Met dank aan dr. Marina voor de screenshots. Volg haar ook op Twitter: @mmeeuw

Uitgelichte afbeelding: Christening of a Lebensborn child, c. 1935–1936, Rhenish Hesse region – By Bundesarchiv, Bild 146-1969-062A-58 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5418801

