Twee ex-soldaten Bundeswehr gearresteerd wegens vorming huurlingenleger

Twee ex-soldaten van het Duitse leger (de Bundeswehr) zijn gisteren gearresteerd op beschuldiging van de vorming van een huurlingenlegioen. Het was de bedoeling de huurlingen in te zetten in Jemen. De twee zijn gearresteerd op verdenking van de vorming van een terroristische beweging.

Beide verdachten hebben nou niet direct een onbevlekt blazoen. In het verleden werkten ze voor Asgaard-Affären, een huurlingen-/beveiligingsclub met een dubieuze reputatie. Wikipedia:

“In september 2020 meldden verschillende media dat Asgaard werd beïnvloed door rechts-extremisten en verondersteld wordt een netwerk te onderhouden dat zich uitstrekt tot in de Bundeswehr en verschillende Duitse veiligheidsautoriteiten op federaal en staatsniveau. Kontraste en Der Spiegel legden de hand op video-opnames uit Bagdad uit 2017 waarop een Reichs-oorlogsvlag en een tekening van een Wehrmacht-soldaat te zien zijn aan de muur in het pand van Asgaard. Volgens verklaringen van voormalige en huidige werknemers zou Gaßmann [baas van Asgaard] herhaaldelijk racistische uitspraken hebben gedaan, [extreemrechtse] politieke agitatie hebben bedreven en de legitimiteit van de Bondsrepubliek in twijfel hebben getrokken. Volgens verklaringen van zijn zakenpartner in Irak, Bilaal Zaher, zou Gaßmann vijandige verklaringen hebben afgelegd over Martina Renner, een lid van de Bondsdag voor Die Linke. Zo verklaarde Zaher bijvoorbeeld onder ede dat Gaßmann van mening was dat mevrouw Renner zou moeten worden geëlimineerd, zodra de [Duitse] regering omver was geworpen”.

De huurlingenleiders benaderden diverse voormalige militairen en politieagenten en stelden hen een salaris van 40.000 euro per maand in het vooruitzicht. Daarvoor moesten ze wél bereid zijn ook burgers dood te schieten. De beide verdachten zouden contact hebben gezocht met Saoedi-Arabië ter financiering van hun legertje. De Saoedi’s reageerden echter niet op de toenaderingspogingen.

Bron: Zeit Online

