Meer nieuws over manifestatie NVU in Harskamp

Er is inmiddels iets meer bekend over de manifestatie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) op zaterdag 6 november in Harskamp (Gelderland).

De manifestatie begint om 15.00 uur en eindigt in principe om 16.00 uur. De precieze locatie is nog niet bekend. De actie is gericht tegen de komst van asielzoekers, al jaren zo ongeveer het enige talking point van Constant Kusters’ naziclubje. De actie vindt plaats onder de ook al niet erg originele leuze ‘Gelukzoekers niet welkom, grenzen dicht, opvang in eigen regio´.

Kusters zelf verwacht geen grote opkomst: “Enkele tientallen misschien, er wordt een toespraak gehouden en er hangt een spandoek, dat is het. Het gaat om het signaal dat wij willen afgeven, het is een breder probleem”. Dat lijkt ons een realistische inschatting, al is het natuurlijk niet erg motiverend. Mag je een uur in de regen staan om naar een spandoek te kijken. Zelfs de harde kern blijft vermoedelijk liever thuis bij de cv.

Kusters is een paar weken geleden in Harskamp geweest om zijn oor te luisteren te leggen bij Het Volk. Hij kreeg naar eigen zeggen de meest verschrikkelijke dingen te horen over het Gruwelijke Onrecht dat de inwoners van Harskamp wordt aangedaan: “De huisvesting is daar geregeld zonder de inwoners te raadplegen, helemaal niks. Ons is niets gevraagd, zeiden de mensen op het schoolplein tegen mij. De COA´s (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) doen wat ze willen”.

De NVU trekt vrijwel uitsluitend traditionele neonazi’s aan, hoezeer Kusters tegenwoordig ook zijn best doet zichzelf te presenteren als een conservatieve nationalist. De partij streeft nog steeds naar een eenpartijstaat volgens het NSDAP-model. Electoraal schopt ze geen deuk in een pakje boter: de partij haalde in 2007 op het hoogtepunt van haar roem maar 100 stemmen binnen in Ede.

Bron: Ede Stad

Uitgelichte afbeelding: Constant Kusters vermomd als nette burger – By Michiel Bos – Constant Kusters, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25786869