FVD-wappies bedreigen Diederik Gommers met de dood

IC-baas @GommersDiederik is het zat: IC's kunnen niet langer opschalen voor ongevaccineerden. “Je kunt niet zeggen dat de IC’s moeten opschalen, terwijl alle maatregelen weg zijn. Een opschalingsplan werkt alleen als we in een crisis zitten. Dat zitten we nu niet." #Op1 pic.twitter.com/o241euDQnF