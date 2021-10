Toekomst PVV Rotterdam onzeker

Het ziet er somber uit voor onze favoriete PVV’er, het Rotterdamse gemeenteraadslid Maurice Meeuwissen. Door een tekort aan kandidaten kan de PVV volgend jaar misschien niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als Maurice eind volgende week geen tien kandidaten kan presenteren, is het over en uit met zijn politieke carrière.

Op Twitter is Meeuwissen een wervingscampagne begonnen, maar ik heb niet de indruk dat het storm loopt:

#WordPVVkandidaat #pvvr #grr2022



💡Graag nodig ik Rotterdamse PVV'ers uit voor een vertrouwelijk oriënterend gesprek over mogelijkheden om raadslid voor @PVVRotterdam010 te worden.



Geïnteresseerden die niet willen zeggen wie ze zijn nodig ik niet uit.



Anoniem = geen gesprek. https://t.co/64PKHOHOet — Maurice Meeuwissen (@MeeuwissenNL) October 21, 2021

Meeuwissen kwam min of meer per ongeluk in de raad terecht, nadat zijn voorganger Géza Hegedüs wegens Holocaustontkenning en donkerbruine sympathieën door Wilders op straat werd gebonjourd. Een verbetering was dat overigens niet: Meeuwissen kreeg met alles en iedereen ruzie – zowel binnen als buiten zijn eigen partij – en kon in de raad zelden op een intelligente opmerking betrapt worden.

Wij zullen de hilarische bijdragen van Maurice aan de debatten in de Rotterdamse gemeenteraad missen. Hoogtepunt was het voorstel een hek rond Rotterdam te bouwen om de buut’nlanders buiten de deur te houden:

Maurice is ook tegen het ‘afkraken’ van varkensvlees, want islamisering:

Ook buigen naar Mekka leidt volgens Maurice tot de meest vreselijke dingen en moet dus verboden worden:

Over Zwarte Piet heeft Maurice een uitgesproken mening:

Als toetje een door Maurice geproduceerde natuurdocumentaire:

