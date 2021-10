Turkije pakt 15 ‘Israelische spionnen’ op

Turkije heeft 15 mensen opgepakt die spionagediensten hebben geleverd voor de Israelische geheime dienst Mossad en mogelijk ook de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet. De 15 zouden vorige maand zijn gearresteerd. Zes van hen werden al enkele weken vermist. Volgens de Turkse krant Sabah was de groep verdeeld in vijf cellen van elk drie man. Een team van 200 man van de MIT, de Turkse veiligheidsdienst, heeft zich beziggehouden met het oprollen van de groep, aldus de krant.

De arrestanten zijn voornamelijk, maar niet uitsluitend, Palestijnse studenten. Hun taak zou zijn geweest om gegevens te verzamelen over hoe Palestijnse studenten terecht komen op Turkse universiteiten, en in hoeverre ze daar defensiegeheimen en technieken kunnen leren waaruit bijvoorbeeld Hamas in Gaza profijt zou kunnen trekken. Niet helemaal duidelijk is of de 15 ook gegevens moesten verzamelen over de gangen van Palestijnse kopstukken en leden van Palestijnse organisaties. Turkije heeft tot voor kort onder meer onderdak geboden aan Salah Arouri, een van de leiders van Hamas en van de Ezzedin al-Qassem Brigades. Ook andere Palestijnse leiders zijn in Turkije gewoonlijk altijd welkom geweest.

De 15 gaven onder meer profielen door van Palestijnse studenten. De contacten met de Israelische ”case officers” werden in die gevallen volgens de krant Sabah onderhouden via encrypted contacten op Whatsapp (via SafeUM dat met fake telefoonnummers werkt) en via een encrypted versie van Microsoft Word (Protonmail). Er werden echter ook zaken op andere manieren doorgegeven. Eén van de cellen had daarvoor persoonlijke contacten met Israeli’s. Leden van deze cel waren daarvoor ondermeer naar Zagreb en naar Zürich gereisd.

