Gevel kantoor Vluchtelingenwerk Limburg beplakt met nazi-posters

Gevalletje van grensoverschrijdend nazisme in Maastricht: het kantoor van Vluchtelingenwerk in de Limburgse hoofdstad is beplakt met affiches van de neonazistische groepering Folksfront.

Folksfront is een los samenwerkingsverband van nazi-groepjes. In de VS was Folksfront vorig jaar al actief, o.a. in Arizona, waar men op de campus van Arizona State University posters plakte met de boodschap dat ‘Hitler gelijk had’.

Folksfront werd naar eigen zeggen op 24 februari 2020 opgericht, exact 100 jaar na de oprichting van de NSDAP. De beweging eist dat alle niet-witte mensen in de VS hun burgerrechten kwijtraken, dat er een einde komt aan immigratie, dat alle buitenlanders uitgewezen worden en dat media die ‘tegen de belangen van het witte ras handelen’ verboden worden. Uiteraard moet er korte metten worden gemaakt met ‘de Joden’.

Vorig jaar voerde de groep een postercampagne in Antwerpen. Daarbij werd o.a. een poster verspreid met de tekst ‘Love not Hate’, waarbij de ‘o’ in ‘Love’ vervangen werd door een hakenkruis en de ‘a’ in ‘Hate’ door een Davidsster.

Bron: de Limburger

Uitgelichte afbeelding: The information about the author that has to be used in your publication: Marek Peters / www.marek-peters.comAdditionally you can support Marek Peters by Flattr. – self-made (Rassistischer Neonazi als Skinhead), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69785898