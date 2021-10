Militairen plegen nieuwe coup in Sudan

Het leger van Sudan heeft maandagochtend opnieuw een militaire coup uitgevoerd. Premier Abdalla Hamdok is gearresteerd en samen met zijn vrouw afgevoerd naar een onbekende plaats. Nog tenminste vijf andere regeringsfunctionarissen zijn opgepakt. De regering is ontbonden, evenals de Soevereine Overgangsraad waarin militairen en burgers samen de macht deelden. Ook de provinciale gouverneurs zijn uit hun functies gezet en een aantal grondwetsartikelen zijn buiten werking gesteld.

Luitenant generaal Abdel-Fattah al-Burhan gaf maandagmiddag een persconferentie waarin hij aankondigde dat de regering en de Overgangsraad waren ontbonden en zei dat militairen aan de macht zullen blijven tot na verkiezingen in 2023. Aanvankelijk zouden de verkiezingen in 2022 worden gehouden. Het ministerie van Informatie meldde intussen op Facebook dat premier Hamdok en zijn vrouw waren weggevoerd. De militairen hadden eerder gemeld dat hij onder huisarrest was geplaatst nadat hij had geweigerd zijn handtekening te zetten onder een verklaring dat hij de coup steunde. Er is de noodtoestand afgekondigd, het internet is buiten werking gesteld, bruggen zijn versperd en de tv geeft alleen marsmuziek.

Nadat het nieuws van de coup bekend was geworden gingen in de hoofdstad Khartoum, maar ook andere plaatsen als Port Sudan, duizenden mensen de staat op. Het leger opende in Khartoum het vuur op de protesterenden. Voor zover bekend zijn daarbij zeker 12 mensen gewond.

Het is onrustig in Sudan sinds de protesten van 2018 tegen de vroegere premier Omar al-Bashir en diens aftreden in 2019. Heftige protesten tegen de Militaire Overgangsraad MTC werden in dat jaar nadat er 128 doden waren gevallen, afgesloten met een compromis, en het toevoegen van burgers aan de Overgangsraad. Maar eerder dit jaar waren er protesten die opriepen de regering te ontbinden. Ook werd er afgelopen maand nog een couppoging verijdeld van aanhangers van al-Bashir. De Overgangsraad zou volgende maand de macht overdragen aan de regering. Tijdens zijn persconferentie zei generaal Burhan echter dat het akkoord tussen militairen en burgers alleen maar tot onderlinge strijd had geleid.

Uitgelichte afbeelding: By U.S. Department of State from United States – Secretary Pompeo Meets with Sudanese Sovereign Council Chair General Fattah el-Burhan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93527724