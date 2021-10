Bestorming Capitool was geen spontane rel

De bestorming van het Capitool op 6 januari door aanhangers van Trump was van tevoren overlegd met hoge Republikeinse functionarissen. Dat hebben twee organisatoren van de demonstratie verklaard tegenover Rolling Stone.

Beide organisatoren zeggen ‘tientallen keren’ overleg te hebben gevoerd met hoge functionarissen van het Witte Huis en (de staf van) Republikeinse leden van het Congres. Genoemd worden o.a. Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar (R-Ariz.), Rep. Lauren Boebert (R-Colo.), Rep. Mo Brooks (R-Ala.), Rep. Madison Cawthorn (R-N.C.), Rep. Andy Biggs (R-Ariz.), en Rep. Louie Gohmert (R-Texas).

Paul Gosar zou de deelnemers hebben bezworen dat ze na het plegen van de coup amnestie zouden krijgen. Hij wekte daarbij de indruk dit afgestemd te hebben met het team van Trump: “Naar onze indruk was het een uitgemaakte zaak dat hij tijdens een bijeenkomst in het Oval Office met de president had gesproken over gratie…en dat onze namen daarbij genoemd werden. Ze waren bezig het papierwerk in te dienen en leden van het House Freedom Caucus ertoe te bewegen zich aan te melden als blijk van steun.”

Uiteindelijk kwam Gosar zijn toezeggingen niet na, tot grote woede van de organisatoren van de actie.

Rolling Stone zegt dat onafhankelijke bronnen inmiddels tegenover het blad bevestigd hebben dat beide organisatoren op 6 januari voortdurend in contact stonden met Gosart en Boebert. Gosart weigert commentaar te geven op de onthullingen van Rolling Stone.

Nick Dyer, een woordvoerder van Marjorie Taylor Greene, ontkent dat Green betrokken was bij de couppoging. Verder is de couppoging volgens Dyer een onbeduidend detail, waarin niemand geïnteresseerd is. Volgend onderwerp, graag. Move along, nothing to see here.

Het artikel in Rolling Stone is overigens niet de eerste of enige aanwijzing dat hoge functionarissen van de GOP betrokken waren bij de couppoging. In een inmiddels verwijderde livestream verklaarde een andere organisator van de ‘Stop the Steal’ actie dat Gosar, Brooks en Biggs hem hielpen de actie voor te bereiden.

Uitgelichte afbeelding: Paul Gosar – By U.S. House of Reps. – http://gosar.house.gov/about-me, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51420358