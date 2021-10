Pegidakneuzen en wappies voeren actie in Volendam

Het extreemrechtse complottuig voerde zondag actie in Volendam, want de aanwezigheid van zo’n prikbus waar mensen zich kunnen laten vaccineren hoef je als vrijheidslievende verzetsstrijder natuurlijk niet te pikken. Uiteraard was Ben van der Kooi, na Thierry Baudet ongetwijfeld Neerland’s bekendste neonazi (sorry Constant), aanwezig om het geheel wat op te vrolijken. Een aantal aanwezigen had zich van tevoren moed ingedronken, wat leidde tot enkele hilarische taferelen. Zelfs in Volendam – nou niet meteen de meest progressieve stad van Nederland – keek men met opengevallen mond naar deze verzameling rariteiten. Het beeld is af en toe wat wankel, maar dat is te wijten aan cameraman Albert Zantbergen die vermoedelijk vooraf een paar jenevertjes achterover had geslagen. Speciale aandacht voor de ladderzatte tweeling Arnout en Henri Pegida.

Hier nog twee foto's van de tweeling voordat ze een kunstgebit hadden aangeschaft. Rekenen zich tot de radicale club 'Rotterdam in opstand' en zijn ook fans van Pegida. De vrouw in het midden is Marjon Wijenberg, fan van de NVU, ex-verloofde van Tinus Koops. (via @wappiehoekje) pic.twitter.com/cKospc9T2P — Hans de Vreij (@hdevreij) October 24, 2021

Met dank aan wappiewatcher Videre. Volg hem ook op Twitter: @Videre10

Bron

Uitgelichte afbeelding: Pegida in 2016, toe het nog iets voorstelde – Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384