SP royeert socialisten

De partijtop van de SP is begonnen met de lang aangekondigde Grote Zuivering. Drieëndertig (deels prominente) leden van de SP zijn gisteren uit de partij gezet omdat ze lid zouden zijn van jongerenclub Rood en/of het Marxistisch Forum. Dat het Marxistisch Forum een praatclub is waarvan je niet eens lid kúnt worden doet er in de ogen van het partijbestuur niet toe.

Ik ben zojuist geroyeerd door de @SPnl omdat ik zogenaamd lid zou zijn van een andere partij. De enige helder aanwijsbare reden hiervoor is dat ik samen met onder anderen @TijsHardam me had gekandideerd voor het partijbestuur. Nu is er dus geen open en eerlijke verkiezing. — Lotte (@lottevanderh_) October 26, 2021

Zelfs (voormalige) lijsttrekkers worden niet gespaard:

Geroyeerd. De zuivering is zeer grondig. pic.twitter.com/1XDwlC0Rvw — Floris Boudens (@FBoudens) October 26, 2021

Alle geroyeerde leden bevinden zich op de linkervleugel van de partij, wat natuurlijk geen toeval is. De coterie rond Lilian Marijnissen wil graag regeren en socialisten kun je daarbij niet gebruiken. Of het een slimme zet is jongeren uit je partij te gooien omdat ze ‘te links’ zijn, is een tweede. De SP heeft tóch al moeite aansluiting te vinden bij linkse jongeren en deze actie vergroot de aantrekkingskracht van de SP op die doelgroep natuurlijk niet.

Een splitsing van de partij is inmiddels een reëel vooruitzicht. In de Zaanstreek is de SP inmiddels ontploft en Rotterdam lijkt dat voorbeeld te zullen volgen:

Zojuist geroyeerd door de .@SPnl, totaal ongerelateerd ook een foto bijgevoegd van 5 jaar aan onvermoeibare inzet voor de SP. pic.twitter.com/8dItE9bFai — Tugay Filiz (@Fritugay) October 26, 2021

Natuurlijk. Voorlopig heeft @SPRotterdam ook besloten zich uit te spreken tegen deze heksenjacht en dat ik volwaardig lid mag blijven van de afdeling. Wij laten ons niet wegpesten met bureaucratische trucs! — Tugay Filiz (@Fritugay) October 26, 2021

Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Bij het Oekraïnereferendum dook de partij zonder met de ogen te knipperen tussen de lakens met extreemrechts en Lilian Marijnissen heeft meerdere malen aangegeven zich te willen richten op de aanhang van Wilders, want die bestaat in haar ogen uit slachtoffers van de globalisering i.p.v. racistisch gajes:

Ik wens degenen die in beroep gaan tegen hun royement veel succes, maar eerlijk gezegd lijkt de SP mij een lost cause. Rood is interessanter. In principe is het nog steeds een jongerenclub, maar inmiddels kent de voormalige jongerenclub van de SP een steunlidmaatschap voor mensen die ouder zijn dan 28. Tenminste het overwegen waard, lijkt mij.

Uitgelichte afbeelding: on John Jabez Edwin Mayall – International Institute of Social History in Amsterdam, Netherlands, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103605