Laat niemand zeggen dat krakers anno 2021 niet bereid zijn tot De Dialoog! Een verwaarloosd en verkrot pand in de Marnixstraat in Amsterdam is op 16 oktober gekraakt en omgedoopt tot Hotel Mokum. Voor de VVD aanleiding tot het stellen van raadsvragen over deze onduldbare aantasting van het speculatie eigendomsrecht.

@vvd_amsterdam We zagen dat jullie vragen hebben gesteld over ons kraakpand. Om jullie de moeite te besparen helemaal een debat te voeren en omdat jullie natuurlijk veel belangrijker dingen te doen hebben, zijn we zo vrij geweest de vragen alvast voor jullie te beantwoorden! xoxo pic.twitter.com/LJHydjc0W7 — HOTEL MOKUM (@hotelmokum) October 27, 2021

Uitgelichte afbeelding: GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=320272