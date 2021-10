Coupplegers Soedan in het nauw

De protesten in Soedan tegen de militaire coup blijven doorgaan. Ook gisteren trad het leger weer hard op tegen anti-coup betogers. Daarbij viel tenminste één dode. In totaal zijn sinds afgelopen maandag zeker 8 betogers door de politie en het leger doodgeschoten. Zo’n 170 mensen zijn gewond geraakt.

Veel wegen in de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn door de betogers gebarricadeerd met rotsblokken, puin en brandende autobanden.

Sinds augustus 2019 wordt Soedan – naast de burgerregering – bestuurd door een raad waarvan zowel burgers als militairen deel uitmaken. Het was de bedoeling dat die raad op termijn de macht volledig over zou dragen aan een democratisch gekozen regering. Afgelopen maandag stuurde het leger – blijkbaar niet van zins de macht daadwerkelijk op te geven – de regering van premier Abdalla Hamdok naar huis. Ook in september probeerde het leger overigens al de macht te grijpen. Die poging mislukte en eindigde met de arrestatie van 40 hoge officieren.

Ook in het buitenland kan de coup op weinig begrip reken. De Afrikaanse Unie heeft het lidmaatschap van Soedan opgeschort en de Wereldbank en de VS hebben de financiële steun aan het land bevroren. De oppositie heeft opgeroepen morgen (zaterdag) massaal de straat op te gaan om te demonstreren tegen de coup.

Uitgelichte afbeelding: Coupleider generaal Abdel Fattah al-Burhan – By President.az, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91973794