Nazi’s willen persconferentie Rutte op 2 november verstoren

Maak kennis met de domste nazi’s van Europa, de Facebookgroep ‘Stop Antifa Terreur Nederland’. De groep was een tijdje inactief, maar is inmiddels weer helemaal terug. De strijd tegen de vermeende antifascistische terreur moet even wijken voor de strijd tegen de – ook al vermeende – dictatuur van Rutte en De Jonge. Eerste doelwit: de persconferentie van Rutte en De Jonge komende dinsdag.

Met het onderscheid tussen de ‘d’ en de ‘t’ heeft men bij ‘Stop Antifa Terreur Nederland’ traditioneel veel moeite. Voor ‘Defent’ gelieve men te lezen ‘Defend’. Neonaziclubjes die de afgelopen anderhalf jaar in diverse plaatsen gevormd zijn om zoveel mogelijk rotzooi te schoppen de rechtsstaat te beschermen tegen Mark Rutte.

Met dank aan Oma voor de screenshots. Volg Oma op de twitters: @wappiehoekje

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612