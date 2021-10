Pegida naar herdenking moord op Theo van Gogh

Fascisten krijgen het druk, komende dinsdag. ’s Avonds moet men naar het Binnenhof om de persconferentie van Rutte en De Jonge te verstoren, ’s middags naar Amsterdam om de moord op Theo van Gogh herdenken. Op zich mag dat natuurlijk best – Van Gogh IS op een gruwelijke wijze vermoord – maar die herdenking is al jaren een extreemrechtse happening waar een fatsoenlijk mens zijn/haar gezicht niet laat zien. Voor de mensen die er geen moeite mee hebben naast Edwin Wagensveld te staan:

Uitgelichte afbeelding: Pegida-plebs ergens in Nederland, toen het nog iets voorstelde: Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.p