FBI reageerde niet op tips over bestorming Capitool

Er wordt steeds meer bekend over het opzichtig falen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten in de aanloop naar de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump op 6 januari dit jaar. De Washington Post wist de hand te leggen op een aantal interne documenten van de FBI (helaas achter een paywall) en van de inhoud van die documenten word je niet vrolijk.

Uit de documenten blijkt dat de FBI al op 20 december tips kreeg dat aanhangers van Trump online bezig waren een coup voor te bereiden. De tips waren heel gedetailleerd en eenvoudig te checken. Desondanks deed de FBI niks met de informatie.

Zo bespraken de Trumpfans o.a. methodes om vuurwapens naar binnen te smokkelen en leden van het Congres te arresteren, waaronder Mitt Romney, die blijkbaar bovenaan hun haatlijst stond. Uit de tips bleek ook dat de organisatoren van de coup dachten dat ze handelden in opdracht van Trump.

De FBI ontving een groot aantal (“significant number”) tips over concrete voornemens leden van het Congres te arresteren, maar schatte het dreigingsrisico laag in. De tips werden plichtsgetrouw doorgegeven aan de politie in Washington DC, maar daar bleef het bij. In een intern memo wordt ietwat verveeld opgemerkt dat: “Het individu of de groep die tijdens de beoordeling is geïdentificeerd, op dit moment geen verder FBI-onderzoek rechtvaardigt”.

Bij de bestorming van het Capitool kwamen vier mensen om het leven. Meer dan honderd agenten raakten gewond. Vier agenten pleegden na afloop zelfmoord, één agent overleed aan de verwondingen die hij tijdens de bestorming opliep.

Het oorspronkelijke artikel zit dus achter een paywall. Een samenvatting vind je hier.

