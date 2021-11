Rotterdamse agenten die racistische appjes plaatsten definitief niet vervolgd

De Rotterdamse agenten die racistische berichten plaatsten in een WhatsAppgroep met collega’s, worden hiervoor niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Een coalitie van organisaties en burgers had een art. 12-procedure aangespannen om het OM te dwingen de agenten te vervolgen, maar het gerechtshof ging dus niet mee in die eis.

In de WhatsAppgroep gebruikten de agenten termen als ‘kankervolk’, ‘kutafrikanen’ en ‘pauperallochtonen’ die ze het liefst ter plekke neer zouden schieten.

Volgens het gerechtshof zijn de gebruikte termen weliswaar ‘laakbaar’, maar betreft het privémeningen die niet in het openbaar zijn gedaan. Kortom: als politieagent mag je best de racist uithangen, zolang je het maar in een besloten WhatsApp-groep doet. Dan is er geen vuiltje aan de lucht.

De artikel 12-procedure was de laatste resterende beroepsmogelijkheid, wat betekent dat de betreffende agenten definitief vrijuit gaan.

Bron: RADAR

Uitgelichte afbeelding: By Tedder – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92544504