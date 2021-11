Frankrijk: extreemrechtse complotdenker opgepakt op verdenking voorbereiding gewelddadige coup

De Franse politie heeft de extreemrechtse complotdenker Rémy Daillet opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een gewelddadige coup. Daillet zou een terreurgroep hebben gevormd die onder de codenaam “Opération Azur” een reeks aanslagen plande op vaccinatiecentra, journalisten en ‘prominenten’ (vermoedelijk politici).

Het OM had eerder dit jaar al een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen Daillet, die ervan werd verdacht een 8-jarig meisje te hebben ontvoerd. De extreemrechtse held koos daarop wijselijk het hazenpad. Onlangs werd hij opgepakt in Maleisië en uitgeleverd aan Frankrijk.

Daillet zou versleutelde berichten hebben gebruikt om een groot netwerk van complotdenkers te organiseren.

Hij wordt ervan verdacht de afgelopen maanden een ondergrondse organisatie met tientallen leden te hebben opgezet. De leden van die organisatie werden gerekruteerd uit Franse antivax- en neonazi-kringen.

Volgens BFM TV hadden voormalige soldaten de opdracht gekregen rekruten op te leiden die het Élysée-paleis, de officiële residentie van de Franse president Emmanuel Macron, moesten bestormen en het parlementsgebouw bezetten.

Daillet was ooit een keurige centrumrechtse politicus, maar schoof in de loop der jaren steeds verder op richting extreemrechts. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat hij uit de centristische Mouvement démocrate werd geknikkerd. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan met Daillet: hij raakte verzeild in fascistische kringen en begon hoaxes over 5G en het coronavirus te verspreiden. Vorig jaar verklaarde Daillet op Youtube ‘besloten te hebben’ de macht te grijpen in Frankrijk om ‘het volk te bevrijden’.

Bronnen: BBC en franceinfo

Uitgelichte afbeelding:

Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash