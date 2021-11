Huiszoekingen bij Belgische militairen in vervolgonderzoek zaak Jurgen Conings

De politie heeft vanmorgen huiszoekingen gedaan in drie kazernes en acht privéwoningen van Belgische militairen. Niemand werd gearresteerd, maar er werden wel diverse computers en gsm’s in beslag genomen.

De huiszoekingen vonden plaats in o.a. Sint-Truiden, Heverlee en Florennes. Het zou gaan om een vervolgonderzoek in de de zaak rond Jurgen Conings, de extreemrechtse militair die eind mei verdween na viroloog Marc van Ranst bedreigd te hebben. De collega’s van Conings bij wie huiszoeking werd verricht, worden ervan verdacht ‘extreemrechtse boodschappen die mogelijk kunnen aanzetten tot terreurdaden’ te hebben verspreid.

Conings werd 20 juni dood teruggevonden in een bos in Belgisch Limburg. In extreemrechtse kringen is hij inmiddels tot martelaar verheven. In die kringen is men er ook van overtuigd dat Conings geen zelfmoord heeft gepleegd, maar in opdracht van hogerhand is vermoord door de politie.

Uitgelichte afbeelding: De Tevhid-moskee in Eisden, een van de doelwitten van Conings – Door Paul Hermans – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97694962