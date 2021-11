Rutte: geen ambiteus klimaatbeleid, want dan lopen rechtse kiezers allemaal over naar fascistische partijen

Een ambitieus klimaatbeleid (minder vliegen en zo) is in Nederland niet mogelijk omdat het rechtse electoraat dan massaal overloopt naar Wilders en Baudet. Dat heeft Rutte tijdens de klimaattop in Londen gezegd tegen Jongerenvertegenwoordiger Eva Fleming.

#opname #radio1journaal Demissionair premier #Rutte zegt op een diner tegen Jongerenvertegenwoordiger Eva Fleming in #Glasgow dat het #klimaatbeleid niet ambitieuzer kan omdat meer mensen dan extreem rechts gaan stemmen. #nporadio1 pic.twitter.com/KDKQow4C0V — wennekendonk (@wennekendonk) November 2, 2021

Rutte heeft tot op zekere hoogte beslist een punt. De afgelopen jaren is er een opmerkelijk bondgenootschap tot stand gekomen tussen extreemrechts en de fossiele industrie.

De miljardensteun van de fossiele industrie voor autoritaire rechtse leiders bleef niet beperkt tot de VS. Ook de ‘klimaatsceptische’ Indiase premier Modi en de Braziliaanse president Bolsonaro konden rekenen op een flink aantal mooie donaties.

Rutte’s opmerkingen verhullen echter dat de fossiele industrie óók sterk verweven is met conservatieve partijen in Europa. En dan hebben we het echt niet alleen over de autoritaire regimes in Hongarije en Polen, maar ook over nette conservatieven en zelfs sociaal-democraten, van Noorwegen tot Griekenland.

Trap niet in deze afleidingsmanoeuvre van Rutte. Dat Nederland geen ‘ambitieus klimaatbeleid’ kent is niet – of in elk geval niet alleen – de schuld van de PVV-kiezer, maar in de eerste plaats van reguliere, nette partijen die niet bereid zijn de fossiele industrie aan te pakken. Wat dat betreft komt het extreemrechtse verzet Rutte waarschijnlijk niet eens zo slecht uit: het geeft hem de kans maatregelen tegen de fossiele industrie uit/af te stellen en de verantwoordelijkheid daarvoor af te schuiven op extreemrechts. Bij Shell lacht men zich ongetwijfeld een ongeluk.

