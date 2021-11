Zeker 40.000 mensen namen vanmiddag deel aan de Klimaatmars in Amsterdam. Een fraai resultaat voor de organisatie. Elders was de opkomst nóg groter. Zo gingen in Glasgow naar schatting zo’n 100.000(!) mensen de straat op. Hieronder een fotoreportage van onze Amsterdamse correspondent:

Net dank aan Joos. Volg hem ook op Twitter: @__Joos__