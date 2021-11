Fascistische haatsite Gefira door provider uit de lucht gehaald

Provider Greenhost heeft de fascistische haatsite Gefira per onmiddellijk uit de lucht gehaald. Aanleiding zijn de antisemitische teksten die na onderzoek van NRC aan het licht kwamen.

Greenhost deed na de onthullingen in NRC naar eigen zeggen samen met „externe experts” onderzoek naar Gefira:

Op woensdag 3 november 2021 werd onder onze aandacht gebracht dat een van onze klanten publiek werd beschuldigd van het verspreiden van antisemitische berichten. Dit is in strijd met onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden verbieden dat onze diensten worden gebruikt voor het aanbieden of verspreiden van materialen die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn.

Nadat wij zijn gewezen op deze mogelijke overtreding hebben wij dit zelf onderzocht, zowel intern alsook door raadpleging van externe experts. Gebaseerd op dit onderzoek en in overeenstemming met onze algemene voorwaarden hebben wij de klant geïnformeerd dat wij met onmiddellijke ingang de dienstverlening beëindigen.

Afgelopen woensdag publiceerde NRC een onderzoek waaruit bleek dat Gefira-opperhoofd Taco Dankers dol is op nazi-retoriek over Joden die erop uit zijn De Wereldheerschappij Te Veroveren. Dankers werd door de extreemrechtse omroep Ongehoord Nederland (ON) ontheven van zijn functie als toezichthouder, maar mocht wél gewoon in het bestuur van ON blijven zitten.

