GL Den Haag heeft afstand genomen van de partijleden die afgelopen zondag meeliepen in de naziwappendemo in Den Haag. Ene Martijntje Smits tweette dat een ‘groot links blok’ meeliep in de nazidemo tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Dat bleek achteraf nogal mee te vallen: het betrof enkele leden van de afdeling Den Haag die op eigen houtje handelden. Van ‘een groot links blok’ was in de verste verte geen sprake.