Racistische tokkies belagen antiracisten in Surhuisterveen

Twee antiracistische activisten zijn gisteren in het Friese Surhuisterveen belaagd door een groep racistische tokkies. De twee activisten droegen een t-shirt met het opschrift ‘Zwarte Piet is racisme’. De inheemse bewoners konden dat niet waarderen en bestookten de beide mannen met zwaar vuurwerk.

Uiteindelijk moest de politie beide mannen ontzetten. De rust keerde weer toen de activisten op verzoek van de politie vertrokken uit het dorp. Je zou denken dat de politie de plicht had de veiligheid van de betogers te garanderen, maar zo werkt dat in Friesland blijkbaar niet.

Surhuisterveen ligt in het NO van Friesland, vlakbij de grens met Groningen. Zwarte Piet mag dan in de rest het beschaafde deel van Nederland op zijn retour zijn, in de Friese Wouden is hij nog steeds springlevend.

Surhuisterveen maakt deel uit van de gemeente Achtkarspelen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar eindigde de PVV als tweede partij, kort achter het CDA. We hebben het dus niet over het meest progressieve deel van Nederland, en dan ben ik nog heel vriendelijk. ‘Helden’ is misschien wat overdreven, maar er is heel wat meer moed voor nodig om je in Surhuisterveen met zo’n t-shirt op straat te vertonen dan in Amsterdam of Utrecht. Petje af voor beide mannen.