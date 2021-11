Kabinet meteen door de knieën voor Shell, Kamer minder bereidwillig (aanvulling)

Compenseren van de slachtoffers van het toeslagenschandaal? Mweh….Verhogen salarissen zorgwerkers? Pffff…Moeilijk, moeilijk. Het kapitaal piept? Oei!

Afschaffen dividendbelasting weer op tafel in Den Haag na vertrekbesluit Shell https://t.co/kTnFcuTs3S pic.twitter.com/u6fa5356Vh — RTL Z (@RTLZ) November 15, 2021

Aanvulling: beoogde (en zittende) coalitiepartijen D’66 en CU voelen evenwel niets voor afschaffing van de dividendbelasting, en PvdA en GroenLinks, die nodig zijn voor steun in de Eerste kamer, al evenmin.

AD

