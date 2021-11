Neonazi’s vanavond de straat op in Rotterdam

De fascistische actiegroep Rotterdam in Opstand gaat vanavond rellen demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De rel demo begint om 20.00 uur op de Coolsingel.

In Rotterdam in Opstand zitten bekende neonazi’s als Ben van der Kooi en Sjon de Haas (Proud Boys Nederland). Hier Ben in volle naziglorie, mét hipsterbaardje:

Op zich is het altijd wel lachen als Ben meldt dat hij ‘het niet langer pikt’. Types als Van der Kooi hebben nog nooit ergens mee ingestemd. Met uitzondering van de Holocaust dan.

Hoe dan ook: Aboutaleb weet wat hem te doen staat. En nee: wij geloven niet in vrijheid van meningsuiting voor nazi’s.

