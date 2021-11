SP schorst bestuur afdeling Rotterdam

De interne problemen bij de SP stapelen zich op. Het landelijk bestuur van de partij heeft nu het afdelingsbestuur van Rotterdam, één van de grootste afdelingen van het land, geschorst.

Aanleiding is de weigering van het afdelingsbestuur enkele geroyeerde leden van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te halen. Het landelijk bestuur kon die provocatie natuurlijk niet negeren zonder zélf voor het hele land voor schut te gaan en definitief alle gezag te verliezen.

Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen lijkt daarmee definitief van de baan, wat eigenlijk wel een gotspe is. Het landelijk bestuur heeft drie mensen aangewezen die de impasse moeten proberen te doorbreken. Die zijn echter afkomstig van buiten de afdeling en beschikken over nul gezag. De eerste reacties zijn dan ook allesbehalve positief:

Zo triest en dom van het @SPnl bestuur. Om op een bureaucratische en monomane manier af te komen van kritische leden en afdelingen wordt nu de complete Rotterdamse afdeling geschorst en vervangen door een paar mensen met nul, nul basis in de afdeling. Bah! https://t.co/ZTRfP1jST8 — Leo de Kleijn (@ldekleijn) November 18, 2021

Het landelijk bestuur begon een tijdje terug met een interne zuivering. SP’ers die tevens lid waren van de voormalige jongerenafdeling Rood werden uit de partij gezet omdat je formeel als SP’er niet tevens lid kunt zijn van een andere partij. Linkse partijen als GL en BIJ1 doen daar niet moeilijk over, maar de SP eist al sinds de oprichting totale loyaliteit van haar leden.

Dat Rood geen politieke partij is, deed er blijkbaar niet toe. Het werd pas écht absurd toen ook mensen die aangesloten waren bij het Marxistisch Forum uit de partij gezet werden. Dat je niet eens lid kúnt worden van het Marxistisch Forum – het is een marginaal discussieclubje – deed er in de ogen van het partijbestuur al evenmin toe.

In feite probeert de landelijke SP zich te ontdoen van de laatste échte socialisten in de eigen rijen. Dat is goeddeels gelukt, maar de partij heeft daar een zware prijs voor betaald. Veel van de mensen die geroyeerd zijn, waren al tientallen jaren actief voor de partij, hetzij in een bestuursfunctie, hetzij in een gemeenteraad, hetzij als activist op straat. Dankzij de stijfkoppigheid van het landelijk bestuur en de kliek rond Lilian Marijnissen hebben we nu de absurde situatie dat de SP in de stad waar ze is opgericht naar alle waarschijnlijkheid niet eens meer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. En dat voor een partij die nog niet zo heel lang geleden op het punt leek te staan de positie van de PvdA als brede linkse volkspartij over te nemen.

Oprichter Daan Monjé: Door SP – https://media.sp.nl/?c=2647&k=5accf1f28f, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46520820