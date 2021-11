Hulde! Oostenrijk voert per 1 februari vaccinatieplicht in

Een moedig en zéér verstandig besluit: Oostenrijk voert per 1 februari een coronavaccinatieplicht in. Daarnaast gaat het hele land vanaf komende maandag in volledige lockdown. Alleen supermarkten, drogisten en apotheken blijven open.

Oostenrijk worstelt met een snel oplopend aantal besmettingen, deels veroorzaakt door een voor Europese begrippen lage vaccinatiegraad. Slecht 65% van de bevolking van het land is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: in Nederland is 84,7%% van alle 18-plussers volledig gevaccineerd.

De lage vaccinatiegraad is voor een groot deel te wijten aan een desinformatiecampagne van de extreemrechtse FPÖ. Inhoudelijk is de FPÖ – in elk geval op dit punt – goed te vergelijken met FVD. Bij de landelijke verkiezingen in 2019 haalde de FPÖ 16,7% van de stemmen. We hebben het hier dus niet over een marginaal partijtje.

Bondskanselier Schallenberg heeft naar eigen zeggen lang gedacht dat je wappies kon overtuigen zich vrijwillig te laten inenten. Inmiddels is hij tot de conclusie gekomen dat er heel wat asociale idioten rondlopen een stuk realistischer: “Lang, misschien te lang, ben ik ervan uitgegaan dat het mogelijk was mensen te overtuigen om zich vrijwillig te laten inenten….Maar we moeten de realiteit onder ogen zien”.

De vaccinatieplicht gaat dus gelden vanaf 1 februari. Dat lijkt wat laat, maar het het gaat om 35% van de bevolking. Dat regel je natuurlijk niet in 2 weken. Bovendien geeft het ongevaccineerden de kans tijdig hun dwalingen in te zien en zich alsnog te laten vaccineren.

Welke sanctie er komt staan op het weigeren van de prik is nog niet bekend. Oostenrijk kennende zal het waarschijnlijk niet om kinderachtige maatregelen gaan. Ongevaccineerden mogen sinds maandag niet meer zonder reden de deur uit. Op overtreding staat een boete van 1450 euro.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Prasesh Shiwakoti (Lomash) on Unsplash