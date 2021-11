Canadese politie arresteert Wet’suwet’en-activisten bij protesten tegen pijpleiding

Maandag blokkeerden de inheemse bewoners van “Canada” een aanvoerweg voor de constructie van een gaspijplijn van het Canadese bedrijf CGL. De Canadese politie greep daarna keihard in door verschillende Wet’suwet’en [inheemse natie, redactie Krapuul]-activisten op hun eigen territorium te arresteren. Op hetzelfde moment vonden – ironisch genoeg – even verderop in dezelfde staat (British Columbia) hevige overstromingen plaats na extreme regenval.

De Wet’suwet’en en Haudenosaunee stammen zijn al jaren in conflict met het bedrijf Coastal GasLink (CGL) en de Canadese staat over de aanleg van een gaspijpleiding van noordoost British Columbia naar de kust bij de Stille Oceaan. Het is een ingewikkeld conflict waarbij de onderliggende vraag is wie de eigenaar is van de grond is waar de pijpleiding door loopt. CGL zegt dat zij contracten heeft afgesloten met de inheemse bewoners. Dit is echter gedaan via officiële afgevaardigden van de gebieden, terwijl de “hereditary chiefs” die volgens de traditionele regels van de Wet’suwet’en de leiders zijn van hun gemeenschappen, stellen dat zij nooit hebben ingestemd met de bouw van de pijpleiding. Het uitspelen van gemeenschappen tegen elkaar, meestal door het schenken van privileges en geld, is een oude koloniale truc die nu hier in Canada weer wordt toegepast.

Begin 2020 ontzegden de erfelijke chiefs van de Wet’suwet’en de CGL de toegang tot hun grondgebied. Door corona werden de protesten echter stopgezet. Maandag 14 november werden werknemers van CGL echter de toegang tot Wet’suwet’en-territorium ontzegd en werd het hen een ultimatum gesteld om het gebied te verlaten. Een toegangsweg voor de aanleg van de pijpleiding werd geblokkeerd, waardoor een tijdelijk dorp voor 500 werknemers van GCL niet bereikt kon worden. Ook werd er bouwmateriaal gesaboteerd. Met indrukwekkende oorlogskreten zetten de Wet’suwet’en hun statement kracht bij.

Yesterday, we took our land back.



With our Haudenosaunee allies, we enforced our ancient trespass laws and have permanently closed access to our territory. The Morice Forest Service Road has been destroyed and access to Coastal Gaslink is no longer possible. pic.twitter.com/TcM0pOi4j6 — Gidimt’en Checkpoint (@Gidimten) November 16, 2021

Zoals verwacht reageerde de Canadese regering met repressie. Zwaarbewapende politieagenten werden op woensdag ingevlogen. Activisten werd de toegang tot hun grondgebied ontzegd, waardoor zij hun actiekamp niet meer konden bevoorraden. Op donderdag 18 november werd door een anti-terreur team van de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) de toegangsweg weer heroverd, 14 mensen werden aangehouden, waaronder ouderlingen van de Wet’suwet’en.

"CONTENT WARNING: POLICE VIOLENCE.



Violent RCMP Raid on Unarmed Gidimt'en Checkpoint#AllOutForWedzinKwa pic.twitter.com/RxfYmFi1M0 — Gidimt’en Checkpoint (@Gidimten) November 19, 2021

In verband met de escalatie van geweld door de politie zijn op verschillende plekken in Canada demonstraties aangekondigd in solidariteit met de Wet’suwet’en. In Nederland staat Justin Trudeau over het algemeen bekend als een progressieve politicus, maar net als Obama heeft hij een schaduwzijde. Canada is een post-koloniale settlerstaat die nog steeds geweld gebruikt tegen de oorspronkelijke bewoners om de belangen van multinationals te behartigen. Ook in het buitenland zijn grote Canadese mijnbedrijven betrokken bij geweld tegen inheemse bewoners van landen in zuid- en centraal Amerika. Afgelopen week werden nog dorpen van Maya in Guatamala platgebrand om de belangen van een Canadese nikkelmijn te beschermen.

Uitgelichte afbeelding by Anna St. Onge https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wet%27suwet%27en_Solidarity_event,_March_11,_2020.jpg