Nazi’s rellen in Rotterdam: politie schiet met scherp

Geheel voorspelbaar is een nazidemo gisteren in Rotterdam gierend uit de klauw gelopen. Een flink aantal Feyenoordhooligans sloot zich aan bij de nazi’s. Later op de avond ging ook een groep kansloze sukkels uit West zich met de zaak bemoeien, want slopen is leuk en een reden heb je niet nodig.

Op een gegeven werd de politie zó in het nauw gedreven, dat ze met scherp ging schieten. Daarbij raakten tenminste drie mensen gewond. Van één van de gewonden is de identiteit bekend. Het betreft de bekende extreemrechtse activist Marco Buijs, die de afgelopen jaren bij geen enkele rel ontbrak. Hij werd in de buik geraakt en vannacht geopereerd. Zijn toestand is stabiel. Mogelijk dat Buijs zich nu wat positiever uitlaat over het zorgpersoneel. Marco kennende zou ik daar niet op rekenen, maar theoretisch is het een mogelijkheid. Natuurlijk neemt die lul nu wél een IC-bed in beslag dat ook door een fatsoenlijk mens zou kunnen worden bezet.

Voordeel is wel dat bij een deel van de fascistische hitsers de schrik er nu goed inzit. Een voor vanmiddag aangekondigde demo in Amsterdam is afgeblazen.

De harde kern laat zich natuurlijk niet tegenhouden door een paar kogels (zolang die anderen treffen). Hier Ben van der Kooi (onder het pseudoniem Naald Hak). Ben verheugt zich op meer rellen:

Terwijl het voetvolk de kogels opvangt, mogen de nazi-ideologen rustig doorgaan. Hooguit krijgen ze een verbale tik op de vingers, maar meestal zelfs dát niet eens. De complotkaravaan van FVD mag ongehinderd door het land trekken, terwijl Baudet daar nu openlijk oproept een fascistische dictatuur in te voeren:

En dan was er natuurlijk onze Nationale Pisvlek Willem Engel. Die bestond het om tijdens de rellen op te roepen naar het Erasmus-ziekenhuis te komen. Het is echt niet zo heel moeilijk te raden wat ze daar dan zouden moeten doen:.

Wie kan er helpen in Rotterdam? Het is een puinhoop. +31 6 40076680 neem contact op met Eline van onrecht TV. We hebben mensen nodig in de buurt van het erasmus. — Willem Engel (@dancalegria) November 19, 2021

Goddank gaven slechts weinigen gehoor aan die oproep.

Alle politici die zich nu beklagen (of nog gaan beklagen) over hetgeen zich gisteren in Rotterdam afspeelde: jullie hebben allemaal kilo’s boter op het hoofd. Al 20 jaar lang praten jullie het smerigste tuig van Nederland naar de mond, want Bezorgde Burgers Wiens Wensen Je Serieus Moet Nemen. Hoofdschuldigen zijn natuurlijk CDA en VVD, maar ook links heeft geen schone handen. Zowel SP als PvdD zagen er geen been in om rond het Oekraïnereferendum voor eigen politiek gewin te collaboreren met extreemrechts en D66 dook vrolijk tussen de lakens met Leefbaar Rotterdam. You reap what you sow.

Uitgelichte afbeelding: Extreemrechtse Duitse wappies (rechts), tegenprotest van antifascisten (links) Von Leonhard Lenz – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93767192