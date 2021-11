Extreemrechtse partijen vinden dreigen met tribunalen en executies prima

Na vorige week in de Tweede Kamer door FVD-nazidwerg Pepijn van Houwelingen bedreigd te zijn met standrechtelijke executie, schreven Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Nilüfer Gündoğan (Volt) een brief over bedreigingen, waarin ze de overige fracties om steun verzochten.

Die steun kregen ze van: VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, CU, Volt, Denk, BIJ1 en de fractie Den Haan. Het lijstje partijen dat niet ondertekend heeft, is wél zo interessant (en tamelijk voorspelbaar): PVV, FVD, JA21, Triple B (de nieuwe loot aan de extreemrechtse stam), SGP (Poldertaliban) en Sint Pieter Omtzigt, die zich ook weer eens flink laat kennen.

Vorige week schreven @ngundogan77 en ik een brief over bedreigingen in de Kamer.



Inmiddels hebben we steun mogen ontvangen van ongeveer 4/5 van de Kamer: VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, CU, Volt, Denk, BIJ1, Den Haan.



Hartelijk dank voor die steun! https://t.co/hCKyoLF1uv — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) November 23, 2021

