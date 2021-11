Antifaklassieker du jour: Hetzjagd Auf Nazis

Bij Teenage Atari Riot doen ze – heel verfrissend – niet aan nuances en subtiliteit. Alec Empire schreef Hetzjagd Auf Nazis in de vroege jaren ’90, toen nazi’s de Duitse dancescene infiltreerden want trance techno was ‘een typisch Germaans genre’. Dit is een live-versie uit 1993, tijdens een concert in Berlijn. Gesproken intro:

Alec: “Ihr habt alle auf diesen Track gewartet (jullie hebben allemaal op deze track gewacht)

Hanin: Hetzjagd auf nazis heisst unsere nächster track (onze volgende track heet ‘klopjacht op nazis’)

Alec: Und der haben wir bij jedem Gig gespielt (en dit hebben we bij elk optreden gespeeld)

Und der werden wir auch so lange weiterspielen solang er noch eine Scheissnazi unter uns gibt! (en we zullen dit ook blijven spelen, zolang zich ook maar één klotenazi onder ons bevindt!)

Tekst: Der neunte schuss ging sauber durch die stirn (het negende schot ging rechtstreeks door het voorhoofd)

Aan duidelijkheid laat het in elk geval allemaal niks te wensen over.

Uitgelichte afbeelding: Door Old White Truck from USA – Patriot Prayer vs Antifa protests. Photo 11 of 14, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64734850