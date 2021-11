Roger Stone en Alex Jones gedagvaard door 6 januaricommissie

De 6 januaricommissie, die de aanval op het Kapitool te 6 januari 2021 onderzoekt, heeft Roger Stone, een oude vriend van Donald Trump en al in de dagen van Richard Nixon actief in de Republikeinse partij als beroepssmeerlap (kijk de documentaire Get Me Roger Stone op Netflix eens), en complotmaniak Alex Jones van Infowars gedagvaard.



Stone was aanwezig bij de evenementen van 5 en 6 januari en had een website stopthesteal.org via welke hij aan fondsenwerving deed, onder andere om zijn eigen beveiliging door leden van de extreemrechtse groep Oath Keepers te betalen.



Alex Jones heeft meegeholpen aan het evenement op The Ellipse, waar onder andere Trump zelf zijn gebruikelijke rabiate nonsens stond te spuien op 6 januari. Beiden zijn ook aanwezig geweest in het Willard Hotel, waar zich ze zogenaamde War Room bevond van waaruit de gebeurtenissen bij het Kapitool door Trumpaanhangers gadegeslagen (en gecoördineerd?) werd.



Of de heren gehoor zullen geven aan deze dagvaardingen staat te bezien, beiden staan immers niet bekend om hun respect voor de (grond)wet als die hen niet uitkomt. En blanke Amerikanen met geld wordt de mogelijkheid de wet te negeren ook nogal eens ruimschoots gegund, zij het dat Jones onlangs wel zijn vierde (civiele) zaak verloor in verband met zijn uitspraken over de schietpartij in Sandy Hook (het civiel recht lijkt nogal eens effectiever en rechtvaardiger te zijn dan het strafrecht in de VS).



Of eventuele aangiften bij het Ministerie van Justitie in geval van weigering van deze dagvaardigen (tijdig) ergens toe zullen leiden staat eveneens te bezien. Ik kan mijn onrust over het gebrek aan urgentie bij de Democraten, maar vooral ook bij dat ministerie, niet kwijtraken. Men denkt er nog steeds met keurige hoorzittengen en zorgvuldige procedures, tot op de komma van de wet uitgevoerd, uit te komen, is mijn indruk. Misschien kan het ook niet anders, misschien is een democratische rechtsstaat er gewoon niet tegen opgewassen als de helft van het electoraat een wit-supremacistische autocratie wil. In een èchte bananenrepubliek waren deze twee, en vele anderen te beginnen met Trump, immers op 7 januari 2021 al in een kerker gegooid.



(Foto: wikimedia)